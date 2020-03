Bares são fechados pela Polícia Militar em Assis

Três bares são fechados pela PM em Assis Chateaubriand

Conforme o (Decreto Municipal nº 139/2020) ontem (22) das 10h às 15h, à Polícia Militar realizou patrulhamento na cidade de Assis Chateaubriand, bem como nos Distritos e Patrimônios (Terra Nova, Silveirópolis, Nice, Encantado do Oeste, Engenheiro Azaury e Bragantina), com intuito de orientar e conscientizar os proprietários de estabelecimentos comerciais, nos termos do Decreto Municipal nº 139/2020.

Na ocasião a equipe policial militar repassou informações acerca das regras previstas no citado Decreto, bem como realizou orientações referente à prevenção (higiene). Em Assis Chateaubriand (perímetro urbano) 03 (três) bares estavam abertos realizando atendimento ao público, razão pela qual, a equipe policial militar determinou o fechamento dos bares, sendo que tanto os proprietários quanto os clientes, imediatamente, obedeceram às ordens emanadas pela equipe policial militar.

Em Terra Nova e Nice, a equipe policial militar encontrou bares abertos com aglomeração de pessoas, oportunidade em que os cidadãos foram orientados a ficarem em casa, sendo que todos, imediatamente acataram as orientações. Já no Encantado do Oeste e Silveirópolis, os bares estavam fechados, porém, havia também aglomerações, inclusive, com mais de 10 (dez) pessoas em cada local, do mesmo modo os cidadãos foram orientados a ficarem em casa.

No Distrito de Bragantina e no Patrimônio Engenheiro Azaury, não foi constatado nenhuma anormalidade (estabelecimentos comerciais funcionado nos termos autorizado pelo Decreto nº 139/2020).

Rádio Vale Verde FM

