Bares podem reabrir em Assis Chateaubriand

Foi publicado, na manhã de ontem (30), um novo decreto municipal (424/2020) que autoriza a reabertura dos bares de Assis Chateaubriand a partir desta quinta-feira.

Além das medidas previstas no Plano de Exigências Sanitárias, fica proibido jogos, como bilhar e outros. Os estabelecimentos deverão limitar a distância de 5 metros quadrados entre as pessoas. Lanchonetes e restaurantes também podem voltar a comercializar bebida alcoólica para consumo no local. O novo decreto também traz novas regras sobre promoções e liquidações na cidade, para evitar concentração de consumidores.

Confira o documento completo: http://altofalantenoticias.com.br/wp-content/uploads/2020/07/decreto-bares.pdf

