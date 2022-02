Banoffee; a sobremesa pedida por Jade Picon no BBB 22

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Kelly e o Big Brother Brasil 22 mal começou e já tem participante sentindo falta dos doces aqui de fora. 😅

Eu entendo super bem a vontade da sister Jade Picon em pedir para o Tiago Abravanel preparar uma Banoffee Pie para ela.

Esse docinho com banana é um dos mais pedidos por aqui também. Embora a Banoffee Pie seja considerada uma “sobremesa de rico” por ser uma receita inglesa, aqui em terras Tupiniquins você pode encontrar com preços bem atrativos ou fazer em casa com pouquíssimos ingredientes.

Agora, se a influencer vai conseguir saborear Banoffee na casa do BBB não sabemos, mas você pode aprender essa simples receita comigo e fazer para os seus amigos e familiares agora mesmo na sua casa.

👉 Gostou da receita? Então aproveite e inscreva-se no Canal: https://www.youtube.com/kellychocolates

Comentários