Bandidos fazem mais de 50 reféns em Posto de Saúde em Formosa do Oeste

Dois bandidos que faziam vários pacientes e médicos reféns na Unidade Básica de Saúde de Formosa do Oeste se entregaram a polícia depois de mais de uma hora de cárcere na manhã desta segunda-feira (10).

Dois bandidos invadiram o principal ponto de atendimento médico da cidade e fizeram todas as pessoas que estavam no local como reféns.

Primeiro os bandidos armados invadiram uma empresa em Jesuítas, e tomaram de assalto uma Toyota Hilux e como refém, levaram as vítima em direção a Formosa do Oeste, na fuga para se proteger invadiram o posto de saúde em Formosa rendendo mais de 50 pessoas.

Várias equipes da Polícia Militar da região foram chamadas para tentar uma negociação com os dois homens, que estavam irredutíveis e não queriam se entregar fazendo algumas exigências as equipes.

A população rapidamente se aglomerou em frente a unidade e depois de mais de uma hora de conversa com os criminosos, eles resolveram se entregar.

Os dois foram presos e serão encaminhados à Delegacia da Polícia e o caso agora será investigado.

Uma das vítimas de Assis teve ferimento no pé e precisou de atendimento médico.

Os elementos seriam moradores de Goioere com passagens pela Polícia. Um deles com 56 anos e outro com 24 anos. Tudo encaminhado a Delegacia de Formosa do Oeste, onde agora segue com as investigações.

A comunidade que acompanhava apreensiva toda a situação aplaudiu a ação da PM quando os bandidos foram presos.