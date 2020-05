Bandidos armados praticam assalto em cooperativa em Assis Chateaubriand

Por volta das 21h de ontem (28), uma equipe policial de Assis Chateaubriand foi informada por uma empresa de segurança de que estava ocorrendo um roubo em uma Cooperativa, onde os marginais teriam rendido o caseiro e o levaram até área dos venenos agrícolas, enquanto outros dois mantinham sua esposa e suas duas filhas reféns dentro da casa.

No local, foram localizados a esposa dentro da residência e o marido preso dentro do depósito de venenos, em conversa com os mesmos estes relataram que em torno de 5 a 7 assaltantes encapuzados todos empunhando armas de fogo teriam rendidos os mesmos na residência e roubaram vários galões de 5 litros de venenos diversas marcas, um veículo, (mas o mesmo não soube precisar a placa do mesmo), e os celulares das vítimas. No local também compareceu o vigilante da empresa. Foram realizadas várias rondas no intuito de localizar os autores, porém não foram localizados. Diante dos fatos todos os envolvidos foram orientados.

Fonte: Érico Malvezi – Rádio Vale Verde FM

Comentários