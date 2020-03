Auditoria do TCE-PR fiscaliza convênios de Assis Chateaubriand na área da saúde

Uma equipe de quatro analistas de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná realiza nesta semana auditoria nas parcerias do Município de Assis Chateaubriand na área da saúde. A fiscalização presencial nesse município da Região Oeste do Estado foi iniciada nesta segunda (2) e se estende até sexta-feira (6 de março). A auditoria integra o Plano Anual de Fiscalização de 2020 (PAF) do TCE-PR e servirá de piloto para trabalhos semelhantes em outros municípios ao longo do ano.

Os servidores da Coordenadoria de Auditorias (CAUD) estão visitando a Prefeitura de Assis Chateaubriand, a Secretaria Municipal de Saúde e entidades do terceiro setor que executam convênios firmados com a administração pública. A fiscalização é dividida em quatro linhas: planejamento (para verificar se a parceria com essas entidades é a melhor forma de prestar o serviço à população); instrumento utilizado (abrangência de cláusulas e critérios); execução (se é adequada e compatível com os dispositivos contratuais); e fiscalização e controle da prestação dos serviços.

PAF 2020

Depois de cumprir a meta de executar ao menos uma fiscalização presencial nos 399 municípios paranaenses no quadriênio 2016-2019, neste ano o TCE-PR priorizou os critérios de risco, relevância e materialidade nos temas incluídos no PAF 2020, com foco mais voltado à qualidade dos serviços públicos. Essa priorização está alinhada ao Plano Estratégico 2017-2021 da Corte.

Ao longo do ano, o Tribunal deverá fiscalizar 54 objetos de 21 áreas essenciais da administração pública municipal e estadual, por meio de cinco instrumentos: acompanhamento, auditoria, inspeção, levantamento e monitoramento. As fiscalizações são feitas por equipes profissionais multidisciplinares. A definição de temas prioritários não impede o atendimento de demandas extraordinárias relevantes que exijam a atuação do Tribunal. Da mesma forma, as demais ações de controle externo relativas às atribuições legais da Corte estão sendo desempenhadas normalmente, independentemente do PAF.

Edições anteriores

Todos os achados e as recomendações feitas pelo Tribunal a partir das auditorias presenciais realizadas nas edições de 2016 a 2018 do PAF estão disponíveis para consulta em um mapa interativo, publicado no portal do Tribunal na internet. O objetivo do material é facilitar a consulta e a compreensão de informações técnicas e estimular o cidadão a exercer o controle social do gasto e das políticas públicas executadas no seu município.