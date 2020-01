Ato de vandalismo destroem vasos de plantas na Avenida Tupãssi

Compartilhar no Twitter

Lamentável o que aconteceu na Avenida Tupãssi em Assis Chateaubriand na madrugada de sábado (4), com destruição de vasos e plantas colocados calçada enfrente algumas empresas e no canteiro central.

Na ação também foram arrancados os enfeites alusivos ao Natal. Os empresários prejudicados e o Governo do Município devem registrar boletim de ocorrência e com base em possíveis imagens das câmaras de monitoramento as autoridades policiais podem identificar o autor ou autores da ação. Lembrando que a pena para dano ao patrimônio alheio inicialmente é de um a seis meses de prisão e multa podendo ser aumentada dependendo dos agravantes.

Fonte: Dito Silva – Rádio Vale Verde FM / Fotos: Carlos Corujinha

