Atleta de Assis Chateaubriand irá disputar a Liga Nacional de Handebol

Não é somente a modalidade de futebol que vem revelando talentos de Assis Chateaubriand para o cenário nacional. O bom trabalho desenvolvido pelo técnico Milton Davanzo Junior, através da Secretaria Municipal de Esportes, com a modalidade de handebol, tem provado ao longo dos anos, que além de ser uma das que mais títulos conquistou para o município, também está entre as que mais atletas revelou.

O exemplo mais recente deste bom trabalho, vem através da goleira, Evelin de Oliveira Wulf. A atleta, que teve acesso ao handebol por meio de uma ação de divulgação promovida pela Secretaria de Esportes de Assis Chateaubriand junto as escolas, iniciou seus treinamentos aos 12 anos de idade. Por cerca de 6 anos, Evelin atuou defendendo as categorias de base do handebol chateaubriandense em diversas competições.

O bom desempenho da atleta em quadra, logo despertou a atenção de outras equipes e, em 2019, a chateaubriandense recebeu uma proposta para defender as cores do Handebol Santa Maria/ACH/Cascavel, através do técnico Marcos Galhardo. Em 2021, Evelin acertou transferência para a Handebol FAG/PM de Cascavel/Bearskin Crossfit, treinada pelo renomado técnico, Neudi Zanetti. O esforço e dedicação da atleta foi reconhecido recentemente, ao ser promovida a equipe adulta, que irá disputar a Liga Nacional de Handebol.

“Sinto muito orgulho em vestir a camisa de uma das equipes mais renomadas do handebol estadual. Devo tudo isso ao professor Milton Davanzo, que me ensinou grande parte do que eu sei, mas também, ao apoio recebido por parte dos meus pais, que nunca mediram esforços para que eu pudesse estar presente nos treinos e nos jogos. Agora é focar nos preparativos para a Liga Nacional que começa em setembro”, comentou Evelin.

Para o técnico Milton Davanzo Junior, é sempre motivo de orgulho presenciar a evolução de um atleta. “Quando vejo um ex atleta meu se destacando, é que percebo que toda minha dedicação ao handebol não é em vão. A Evelin sempre foi um exemplo de atleta, como tantos outros que passaram por aqui. Me sinto muito orgulhoso em fazer parte da história do handebol chateaubriandense”, ressaltou Milton.

Evelin que tem apenas 18 anos, é filha de Flávia Lima de Oliveira Wulf e Everton Dutra Wulf. A estreia da Handebol FAG/PM de Cascavel/Bearskin Crossfit na Liga Nacional, acontece no início de setembro. A equipe cascavelense ocupa o Zonal sul com UNC/Concórdia/SC, Blumenau Furb/SC e Unicesumar/Maringá/PR. Os classificados disputam a fase final em São Paulo no mês de novembro.

