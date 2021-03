Associação é multada em R$ 1.200 por aglomeração

Compartilhar no Twitter

Na noite de ontem (16), às 20h20, a Polícia Militar realizou a Operação de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) em Assis Chateaubriand, com objetivo de verificar denúncias para o combate à Covid19 e fiscalização do cumprimento do Decreto Estadual. Durante os trabalhos, a equipe foi acionada pela Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, a verificar uma aglomeração de pessoas em uma associação.

No local foi possível constatar que, de fato, ocorria uma aglomeração com 09 pessoas. Apresentou-se o responsável, que relatou que todos estavam nas dependências da associação devido a uma votação para a eleição da diretoria. O nome da associação não foi divulgado pela polícia.

Todos os presentes foram orientados sobre o descumprimento dos decretos municipal e estadual. Foi confeccionado autos de infração sanitária, no valor de R$ 1,200,00 para o atual presidente da associação. Todos foram orientados a deixar o local e informados quanto ao processo penal pelos crimes de desobediência e descumprimento de medidas sanitárias impostas durante pandemia, nos termos dos artigos 330 e 268, do Código Penal.

Fonte: 3ª Cia da PM / Alto Falante Notícias.

