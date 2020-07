Associação Comercial realiza Assembleia Geral On-line

Devido à pandemia, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac) realizou, de forma on-line, a tradicional Assembleia Geral Ordinária (AGO) nesta terça-feira (28). Com transmissão pelo Facebook, os números de 2019 da entidade foram apresentados. As contas tiveram o parecer positivo do Conselho Fiscal e foram aprovadas. “Ficamos felizes com os resultados. A Aciac vai muito bem e, com essa Assembleia, podemos demonstrar isso aos nossos associados. 2019 foi um ano fantástico, muito bom e produtivo. Conseguimos cumprir as nossas metas e, apesar da pandemia, buscamos seguir bem até o fim desta gestão”, destacou o presidente da Aciac, Ogenilson Gonçalves. Veja os números e mais detalhes:

