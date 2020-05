Assis tem novos casos de Covid-19 confirmados

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

No boletim de ontem (27) da Prefeitura de Assis Chateaubriand sobre o coronavírus, novos casos aparecem no documento.

No espaço oficial, de exames feitos pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen), agora são 25 caso confirmado. Um a mais que nos outros dias, sendo esse novo de uma senhora de 79 anos, que está internada.

Dos 25, até agora, 23 estão curados. Já no espaço para exames feitos em laboratórios particulares, o número saltou de 11 para 16 resultados positivos. Clique no link abaixo para ver o boletim oficial do município.

Fonte: Alto Falante Noticias

Comentários