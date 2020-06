Assis tem 48 casos de Covid–19 confirmados no total

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand informou, nesse domingo (31), que os resultados de outros seis exames apontaram positivo para a Covid-19. Os novos casos confirmados são de 4 mulheres e 2 homens, com idade entre 28 e 57 anos.

Todos os novos pacientes estão em tratamento domiciliar e sendo monitorados. Segundo o boletim, até o momento, são 32 casos confirmados por meio de exames do estado, mais 16 positivos com procedimentos feitos em laboratório particular. São 10 pacientes em tratamento, desses, 2 estão internados.

Alto Falante Notícias

Comentários