Assis tem 2.387 casos confirmados de dengue

Para atualizar a população sobre os casos de dengue nas cidades, nesta terça-feira (12), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou um novo boletim sobre a situação da dengue no Paraná. Em Assis Chateaubriand, o documento mostra que foram registrado 2.387 casos da doença no município, sendo 4 casos foram importados, de pessoas vindas de outras cidades; uma morte e outros 129 foram descartados; 54 seguem em investigação. Número acumulado é a partir de agosto de 2019 e a soma segue até julho deste ano. No dia 30 de abril eram 2.011 casos confirmado de dengue no município.

Por Alto Falante Notícias

