Assis registra mais três mortes por Covid e chega a 50 óbitos pela doença

Dois óbitos foram no sábado (27) e um no domingo (28)

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou neste domingo (28), o 48º, 49º e 50º óbito.

O primeiro caso é de um homem com 57 anos, portador de comorbidades, hipertensão e neoplasia de próstata, apresentou febre, tosse e dor de garganta em 26/02, realizou exame particular de Covid-19, no dia 28/02, testando positivo. Procurou atendimento no ambulatório no dia 01/03, sendo medicado e orientado sem necessidade de internamento hospitalar. No dia 11/03 retornou com pioras dos sintomas, onde foi internado na UTI do Beneficente Moacir Micheletto e entrou em óbito ontem, dia 27.

O segundo caso é de uma mulher com 49 anos, sem comorbidades, apresentou cefaleia e dor de garganta em 03/03, realizou exame particular no dia 05/03, testando positivo para Covid-19. Procurou atendimento no ambulatório no dia 06/03, sendo medicada e orientada, mas sem necessidade de internamento hospitalar. No dia 12/03 com piora dos sintomas procurou atendimento em hospital particular sendo internada. Houve uma piora e foi transferida para a UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, onde permaneceu até o dia 25/03, sendo novamente transferida a pedido da família para UTI em hospital de outro município, vindo a falecer ontem dia 27.

O terceiro caso é de um homem com 54 anos, sem comorbidades, apresentou febre, mialgia e coriza em 04/03. Realizou exame e testou positivo para Covid-19 no dia 08/03, na mesma data procurou o ambulatório, onde foi medicado e orientado sem necessidade de internamento hospitalar. Retornou no dia 12/03 com piora dos sintomas, onde foi encaminhado para o Hospital Beneficente Moacir Micheletto na UTI, vindo a falecer neste domingo 28/03.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito destes chateaubriandenses e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Assessoria de imprensa/Prefeitura

