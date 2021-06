Assis fica em 5º lugar em ranking de empregos no Paraná

O município de Assis Chateaubriand continua sendo destaque em relação à colocação de pessoas no mercado de trabalho. Conforme relatório do mês de maio, a Agência do Trabalhador (Sine) ficou em quinto lugar no ranking no Paraná e em segundo na região de Toledo. Foram 230 pessoas empregadas após encaminhamento do Sine.

As pessoas colocadas no mercado de trabalho por meio da agência Sine de Assis Chateaubriand foram para: Construção Civil, abatedouros da região e supermercados da cidade.

“Continuamos sendo destaque na colocação de pessoas no mercado de trabalho. Isso é reflexo do empenho da nossa equipe e também do olhar voltado dos empresários e empregadores para com o município chateaubriandense e, assim, seguimos com uma excelente colocação no ranking”, destacou o prefeito Valter Aparecido Souza Correia, Valtinho.

No ranking dos dez primeiros ainda aparecem o Sine de: Araucária, Cascavel, Palotina, Cianorte, Curitiba, Umuarama, Pato Branco, Francisco Beltrão e o Sine de Medianeira.

Sine no mês de maio

Foram 258 vagas abertas, 106 trabalhadores novos inscritos no SINE, 708 encaminhados para as vagas, 1.678 atendimentos, 136 requisição de seguro desemprego e 12.246 trabalhadores cadastrados no SINE até dia 31/05/2021.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

