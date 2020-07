Assis: disque denúncia é alvo de reclamações

Com a promessa de funcionar 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana, o número disponibilizado para denunciar aglomerações de pessoas durante o período de pandemia em Assis Chateaubriand é alvo de muitas reclamações dos moradores da cidade.

Até com atendimento pelo WhatsApp pelo telefone (44) 9.9153-7159, mas, de acordo com pessoas que entraram em contato com a Redação, muitas mensagens são visualizadas e não respondidas, ou dizem que uma equipe irá até o local, no entanto, o pedido não é atendido.

A situação se agrava depois das 22h e aos fins de semana. De acordo com a Prefeitura, isso ocorre porque o número de profissionais disponíveis para o serviço é pequeno e uma empresa de vigilância seria contratada para dar o apoio necessário, o que não ocorreu até o momento.

Nilson Hort – Alto Falante Notícias

