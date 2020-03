Assis cria Ambulatório Referência para pacientes com Coronavírus

Para aperfeiçoar o atendimento à população neste período de preocupação com a pandemia do novo coronavírus, Assis Chateaubriand saiu na frente e a Secretaria de Saúde está instalando o Ambulatório Referência de Síndrome Gripal, com o objetivo de centralizar os pacientes que apresentam sintomas respiratórios e que podem se configurar como casos suspeitos do COVID-19.

A estrutura vem sendo montada em anexo da Unidade Central de Saúde Maria Efigênia e começa a funcionar nesta segunda-feira (30). O espaço contará com 40 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos, que farão atendimentos específicos a quem procurar pelo sistema público de saúde com problemas respiratórios, após passarem por triagem nos demais postos e saúde e Hospital Beneficente.

“Avaliando a realidade de outras regiões e aquilo que já aconteceu em outros países, a tendência é que o número de suspeitas de coronavírus cresça rapidamente nas próximas semanas em Assis Chateaubriand. Para evitar concentração de pessoas nos postos de saúde e para que esses pacientes recebam tratamentos específicos, decidimos por criar uma estrutura referência.

O Ambulatório atenderá das 7h às 19h, de segunda a sábado. A ação é preventiva a possíveis surtos do novo vírus em nossa região, realidade que já em algumas cidades do Paraná que possuem vários casos confirmados.

Até o final da tarde desta sexta-feira (27), nenhum caso de COVID foi confirmado na cidade, mas há 11 suspeitas já foram registradas. Delas, 2 tiveram resultados negativos, após exames laboratoriais, e outras 9 aguardam análise do Laboratório Central do Estado.

Outras especialidades

Com a criação do Ambulatório Referência de Síndrome Gripal, o atendimento às demais especialidades será deslocado para os seguintes locais:

– Pediatra: No CIASP do Jardim Progresso e na Unidade de Saúde do Conjunto Cristo Rei;

– Ginecologia: Na Unidade de Saúde do Jardim Panorama;

– Curativos: Na Unidade de Saúde do Jardim Araçá;

A Secretaria de Saúde afirma que todos os postos contarão com médicos em determinados períodos.

DA ASSESSORIA

