Assis Chateaubriand tem 1.422 casos de dengue confirmados

Assis mantém vigilância sobre a dengue e Ambulatório é estruturado no CIASP

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand vem trabalhando de forma planejada para que os atendimentos à população sejam garantidos e aprimorados em meio à pandemia do novo coronavírus e à epidemia de dengue em nossa região.

Além do Ambulatório Referência de Síndrome Gripal, instalado na Unidade Central Maria Efigênia, o Governo Municipal mantém sua estrutura de atenção às vítimas do Aedes aegypti com o Ambulatório de Dengue, que agora funciona no posto de saúde CIASP, do Jardim Progresso, para onde são encaminhados os pacientes com sintomas da doença, após o horário normal de expediente.

Durante o dia, todas as unidades de saúde prestam os atendimentos e, após as 17h30, o Ambulatório no CIASP passa a ser exclusivo para dengue e faz plantão até às 21h, contando com 1 médico, 2 auxiliares de enfermagem, 1 auxiliar administrativo, além de zeladora e vigia.

Até o momento, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Assis Chateaubriand registrou 1.422 casos confirmados de dengue, dentro do atual calendário epidemiológico do Estado, que contabiliza os casos desde agosto do ano passado e vai até julho.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

