Assis Chateaubriand fecha 2020 com saldo positivo na geração de empregos

Apesar da pandemia, Assis Chateaubriand fechou 2020 com saldo positivo na geração de emprego. No ano passado foram 1.924 admissões contra 1.444 desligamentos, resultando em um saldo acumulado do ano em 480 vagas. Só em dezembro foram 196 contratações com carteira registrada, contra 139 demissões, um saldo de 57. O melhor mês no município chateaubriandense foi em novembro, que fechou com um saldo positivo em 141. Na região, em 2020, o saldo foi: Jesuítas: -15; Formosa do Oeste: 61; Iracema: 26; Nova Aurora: 144; Tupãssi: 8; Brasilândia: 0.

Fonte: Alto Falante Notícias

