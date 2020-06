Assis Chateaubriand confirma mais 6 casos de Covid-19; 37 estão curados

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais seis casos do novo coronavírus (COVID-19) em Assis Chateaubriand, conforme mostra boletim publicado na tarde desta sexta-feira (12). Na atualização, entraram o registro de quatro mulheres com 30, 36, 57 e 67 anos de idade, e dois homens de 56 e 77 anos.

O município conta com 56 casos oficialmente confirmados e outros 16 exames positivos realizados em laboratório particular aguardam validação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Ainda conforme o novo boletim, até o momento, 4 pessoas estão internadas entre as 21 que seguem em tratamento. O número de curados é de 37 pessoas, há outras 28 suspeitas em investigação e 183 foram descartadas, após os testes e exames tiveram resultados negativos.

Na semana passada, foram registradas duas mortes pelo coronavírus na cidade, sendo moradoras de Assis Chateaubriand. Na tarde de quarta-feira (4), uma senhora de 79 anos que esteve internada por 12 dias foi a óbito. Ela era portadora de hipertensão e diabetes. Na quinta-feira (5), uma mulher de 37 anos que havia sido hospitalizada no dia anterior, tendo obesidade constatada como única comorbidade, também não resistiu às complicações respiratórias causadas pela COVID-19.

Com o avanço da doença do município, a recomendação é para que a população reforce os cuidados, evitando reuniões familiares e aglomerações em locais públicos e privados. É essencial que as pessoas lavem as mãos com frequência e façam a higienização com álcool em gel. Ao sair de casa, o uso da máscara facial é obrigatório, tanto nas vias públicas como nas empresas e repartições.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

