Assis Chateaubriand confirma 9º óbito com diagnóstico de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na tarde desta segunda-feira (14), o 9º óbito em decorrência da Covid-19, em Assis Chateaubriand. Trata-se de uma mulher, de 57 anos, que faleceu no dia 4 de dezembro, após ser hospitalizada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto. Portadora de diabetes e hipertensão arterial, com a melhora de seu quadro clínico, ela recebeu alta, mas voltou a ter problemas, foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu às complicações de saúde e faleceu.

Nesta segunda-feira (14), mais 12 casos de coronavírus foram registrados pela Secretaria de Saúde. No boletim, constam os registros feitos nas últimas 24 horas. No período, foram inseridos resultados de 7 mulheres com idades entre 21 e 83 anos diagnosticadas com a Covid-19 e de 5 homens entre 29 e 73 anos. Outros 10 exames tiveram resultados negativos.

O número oficial de pessoas contaminadas na cidade chegou a 949 e a quantidade de curados a 820.

Entre os 121 pacientes atualmente em tratamento, 5 estão internados na UTI e 3 na enfermaria do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, enquanto que 113 seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

