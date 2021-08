Assis Chateaubriand bate R$ 1,3 bilhão em produção agropecuária

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Entre os dez maiores produtores agrícolas do Paraná, o município de Assis Chateaubriand registrou R$ 1.350.312.430,67 em Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) referente à safra 2019/2020. A prévia dos números foi divulgada recentemente pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab). O município chateaubriandense ganhou uma posição no ranking, indo de 8º [registrado ano passado] a 7º lugar no Paraná neste ano. Novamente, em 1º lugar ficou Toledo, seguida por Cascavel.

Leia Mais

Alto Falante Notícias

Comentários