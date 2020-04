Assis ainda não tem data oficial para a reabertura do comércio

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Foi entregue na tarde de sexta-feira, 03 de abril, o Plano de Contingência pelo Presidente da ACIAC – Ogenilson Gonçalves ao Prefeito Municipal João Aparecido Pegoraro.

O documento foi entregue em mãos ao excelentíssimo prefeito. Ogenilson justifica que “o comércio local já enfrentava a recessão instalada e suas consequências mais imediatas são a tendência à queda da demanda, ao aumento da inadimplência e do desemprego e à redução dos investimentos. De outro, temos a eclosão da pandemia do COVID-19, diante de sistemas de saúde debilitados” comentou.

Diante desta situação e muitas outras, os comerciantes, de forma organizada através da ACIAC – Associação Comercial e Industrial de Assis Chateaubriand, em movimento de busca conjunta de soluções sugerem a ABERTURA DO COMÉRCIO e algumas medidas para que a crise econômico-sanitária seja combatida e que apareça, rapidamente, uma oportunidade de saída.

Por tanto, as medidas que serão adotadas para a manutenção das atividades comerciais em Regime de Contingência a partir do dia 07 de abril de 2020, serão as seguintes:

Dispensa dos funcionários que tenham acima de 60 anos de idade por prazo indeterminado;

Se houver sintomas de febre ou mal-estar, os colaboradores estão orientados a comunicar imediatamente à empresa para que a mesma entre em contato com a Secretaria de Saúde;

Os banheiros e o interior da empresa mantém-se sempre bem arejados e com acesso a itens de higienização para todos;

Orientação aos funcionários para não manterem contato próximo, uns com os outros, além de orientar a maneira correta de lavagem das mãos com água e sabão;

Disponibilização de uma pessoa para a higienização de Álcool em Gel na entrada do estabelecimento;

Disponibilização de máscaras para os colaboradores;

Orientação aos funcionários para manter distância mínima do seu colega de 1,5 metros;

Inserir cartazes com orientações e telefones das UBS locais, informando a necessidade e o modo de higienização pessoal e principais sintomas do Covid-19;

O atendimento interno na empresa acontecerá de maneira restritiva quanto ao número de clientes;

Até o momento a administração municipal, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a reabertura do comércio de Assis Chateaubriand.

Assessoria ACIAC

Comentários