Assembleia aprova construção de usina hidrelétrica entre Assis e Jesuítas

Diversas pequenas centrais geradoras de energia elétrica que estão projetadas para serem construídas no estado foram aprovadas, na tarde de quarta-feira (6), pela Assembleia Legislativa do Paraná. Dentre elas está a usina Rio Verde II, entre as cidades de Assis Chateaubriand e Jesuítas, que terá quatro metros de altura. A área de formação do reservatório será de 2,7 hectares, com 1,4 hectares de alagamento, ou seja, 14 mil metros quadrados. A potência dessa usina será de 1,4 megawatts e será construída pela empresa JCS Engenharia e Consultoria. Não há data prevista para início. (Crédito da foto: Mapio.net)

Fonte: Alto Falante

