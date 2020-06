Após se recusar usar máscara, homem é detido

Na noite dessa quinta-feira (11), um homem sem máscara facial foi impedido por um comerciante de entrar em uma loja de conveniência em Assis Chateaubriand para comprar bebida alcoólica. O uso da proteção é obrigatório em todo o comércio no Paraná. Com a situação, o indivíduo com sinais de embriaguez ficou muito alterado, ameaçou e atacou verbalmente o comerciante com palavras de baixo calão. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, os policiais também foram desacatados pelo homem.

Diante dos fatos, o proprietário do estabelecimento quis exercer o direito de representar contra o autor, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 48ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos cabíveis. Já o veículo do indivíduo, que estava estacionado em guia rebaixada, foi guinchado e levado ao pátio da Polícia. Durante a confecção do boletim de ocorrência, o homem ficou muito agressivo, se debatia e dava socos nas paredes e nas portas do local onde estava.

Alto Falante Notícias

