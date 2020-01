Após assaltar estabelecimento e levar pizza, morador de Assis morre em confronto com PM

Dois homens de 23 e 24 anos morreram em confronto com a polícia militar após assaltarem uma pizzaria na madrugada de domingo (26), em Maringá – Norte do Estado.

As câmeras de segurança mostram os acusados chegando ao estabelecimento. Eles chegam a fazer o pedido como se fossem clientes, minutos depois anunciam o assalto e levam todo o dinheiro do caixa, aproximadamente R$4 mil, celulares e uma pizza. Todos que estavam no restaurante foram feitos reféns e tiveram que ficar com os braços para o alto.

Para fugir, os dois homens que estavam armados, roubam o Ford Fusion do dono do estabelecimento.

Rapidamente a Polícia Militar foi chamada e dá início a perseguição. Os bandidos perderam o controle da direção e entraram em plantação, os dois homens descem do carro e atiram contra o carro oficial, mas são alvejados pelos militares. Os dois tiveram ferimentos graves e morreram na hora.

Um dos suspeitos era morador de Assis Chateaubriand.

Os corpos forma recolhidos ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.