Aparecimento de escorpiões deixa população em alerta em Assis Chateaubriand

Estamos no verão e, além dos cuidados com relação ao mosquito transmissor da dengue e outras patologias, o Aedes aegypti, a população chateaubriandense deve ficar atenta, pois vários escorpiões foram encontrados, em pontos diferentes do município, já que a estação com clima quente e chuvosa é propícia para o invertebrado.

Na semana passada, a Vigilância Sanitária de Assis Chateaubriand foi informada de que no cemitério municipal Jardim da Paz foram encontrados escorpiões. Os profissionais estiveram no local e capturaram os que foram encontrados. Em outras localidades, pessoas informaram o surgimento dos escorpiões em residências e empresas no centro da cidade.

Em Assis Chateaubriand, em anos anteriores, vários escorpiões amarelos (Tityus serrulatus) foram encontrados pelos chateaubriandenses. Ele é uma das mais de 100 espécies de escorpiões catalogadas no Brasil e é considerado um dos mais venenosos da América do Sul. Tem uma visão pouco desenvolvida, que é compensada por pelos sensoriais que auxiliam na localização de suas presas.

Escorpião amarelo

Ele vive em ambientes escuros e úmidos. Alimentam-se de baratas e outros insetos e é de hábito noturno. Pode ser encontrado em locais com entulhos e pedras. O escorpião amarelo se estabelece em lugares onde encontra os quatro A ‘s: acesso, abrigo, alimento e água. Eles podem se dispersar pelo transporte de madeiras, materiais de construção, móveis, vestimentas e qualquer outro material no qual estejam escondidos.

A melhor maneira de prevenção é com boas práticas. “Evitar o acúmulo de entulhos no quintal, fazer o manejo adequado do lixo e não deixar a vegetação ficar alta e não deixar tábuas e tijolos amontoados”, frisou o secretário.

