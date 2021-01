O novo presidente do Corinthians assumiu oficialmente ontem (4), juntamente com os novos membros da diretoria entre eles o chateaubriandense Alessandro Mori Nunes que volta exercer o cargo de gerente de futebol do Timão, cargo que já ocupou no período de 2016 a 2017. Alessandro, falou com exclusiva ao Portal Boa Notícia (Clique aqui para ouvir)

