Adeus a Jorge Enomoto

Assis Chateaubriand amanheceu, nesta terça-feira (5), com uma triste notícia. O município perdeu o pioneiro e grande engenheiro civil Jorge Enomoto, de 70 anos, responsável por diversas obras públicas na cidade, além da construção do edifício Jorge Luís e do Jardim Carolina, por meio da sua empresa, a JE Construtora. Enomoto é a 18ª vítima de Covid-19 em Assis.

De acordo com familiares, ele foi diagnosticado com Covid no dia 23/12, ficou em tratamento com isolamento social em casa. No dia 30/12, sentiu falta de ar e foi internado no Hospital Beneficente. No domingo (3), o pioneiro foi para a UTI. “Não tinha comorbidades, mas foi fumante por 30 anos, isso influenciou, acreditamos”, informou um dos familiares. Jorge Enomoto deixa a esposa Nevair Enomoto, 3 filhos e 4 netos.

Alto Falante Notícias

