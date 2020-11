Adélia Sampaio morre após 39 dias de internamento por conta de acidente na PR-364

Compartilhar no Twitter

Morreu na tarde desta quinta-feira (19) no Hospital Universitário de Cascavel a chateaubriandense Adélia Ferreira Sampaio aos 35 anos de idade.

Ela estava internada há mais de 30 dias, por conta de um acidente na rodovia PR 364. Adélia era passageira de um veículo Fiat Uno, no carro ainda estavam Aline Hemily Raddatz e Arilson Marcelino dos Santos de 25 anos, que infelizmente não resistiram aos ferimentos e faleceram.

Adélia foi socorrida de helicóptero por conta da gravidade e permaneceu internada desde o dia 9 de outubro. No dia do acidente o condutor do carro perdeu o controle e o carro chocou-se contra uma arvore e ficou totalmente destruído.

O velório será realizado nesta sexta-feira (20), em horário ainda a ser definido pelos familiares. A chateaubriandense Adélia deixa uma legião de amigos.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

Comentários