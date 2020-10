Acidente tira a vida de duas pessoas entre Palotina e Assis

Compartilhar no Twitter

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (09) na rodovia entre Palotina e Assis Chateaubriand.

Conforme informações obtidas no local, um Fiat Uno com placas Mercosul, seguia sentido Assis Chateaubriand para Palotina, quando possivelmente o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra um coqueiro.

No veículo estavam 4 pessoas, sendo que duas entraram em óbito no local, uma foi socorrida em estado grave e a outra com ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital Municipal de Palotina. Estiveram atendendo a ocorrência uma equipe do Samu, do Bombeiro Militar, Polícia rodoviária e Polícia Civil.

O corpo de Aline Hemily Raddaz, está sendo velado em Assis Chateaubriand, e será sepultado neste sábado (10), com horário a ser definido pela família.

O outro rapaz que estava junto, de 24 anos, ainda não divulgado oficialmente a identidade, permanece no IML de Toledo.

