Aciac sorteia prêmios do Dia dos Pais

Com a presença de autoridades locais e de representantes dos patrocinadores, Sicredi e Sicoob, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac) realizou, na manhã deste sábado (15), o sorteio da promoção do Dia dos Pais do comércio chateaubriandense. O grande ganhador da moto Honda Fan zero quilômetro foi Valdecir da Silva, morador na Avenida Radial Leste, em Assis Chateaubriand. Ele comprou na Arena Sports.

Nesta campanha foram distribuídos cerca de 80 mil cupons. A entrega da premiação será no dia 21 de agosto próximo. Para o presidente da Aciac, Ogenilson Gonçalves, mais uma vez foi sucesso. “Mais uma etapa das nossas promoções concluída. Ficamos muito felizes com esse resultado e agradecemos aos nossos parceiros, como a Prefeitura, Sicredi e o Sicoob, pois sempre estão conosco nessas ações, que são feitas sempre com muito carinho. Agora, trabalhamos para a promoção de fim de ano, quando vamos sortear, entre os prêmios, um Chevrolet Onix zero quilômetro. Os cupons serão distribuídos a partir de outubro. Comprem sempre no comércio de Assis”, destaca o presidente da Aciac.

Ganhadores:

Bônus de R$ 500

– Janaina S. de Oliveira – comprou no Posto São José;

– Maria Ap. Alves Ferreira – Mercado Arapongas;

Bônus de R$ 1 mil

– Cristiane P. de Souza Prado – Vieira Farma

– Nelson Bonomo – Supermercado Trento

– Edivarlei R. da Costa – Evidence

1 Moto Fan Start 150

– Valdecir P. da Silva – Arena Sports

Fonte: Nilson Hort (Alto Falante)

