Aciac Realiza Entrega de Prêmios do Sorteio de Natal

Mais uma vez, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac) concluiu uma promoção com sucesso. Na manhã deste sábado (9), a entidade, com a presença de autoridades, imprensa e dos patrocinadores, Sicredi e Sicoob, realizou a entrega dos prêmios da Promoção de Natal 2020. Foram 10 vales-compras, de R$ 1 mil cada; uma mota Honda, que teve como ganhador Lucas Batista Pereira; e um Chevrolet Onix, que foi entregue ao morador do Jardim Progresso, Geraldo Luquine, que comprou na Farmácia Nossa Senhora do Aparecida e preencheu apenas dois cupons: “Foi a primeira vez na vida que ganhei um grande prêmio como esse”, revelou o sortudo Geraldo.

