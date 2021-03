ACIAC pede flexibilização de decreto

Na manhã de hoje (1º), o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac), Valdemir da Silva Dutra, protocolou na Prefeitura um ofício pedindo que o prefeito Valter Aparecido Souza Correa analise a possibilidade de flexibilizar o decreto em vigor, que trata do funcionamento do comércio. Fica a expectativa para as próximas tratativas relacionadas ao assunto. Dutra solicitou que o prefeito autorize o funcionamento interno das lojas, com até 30% dos funcionários, com portas fechadas, e atendimento on-line das lojas, com delivery. Nas próximas horas, teremos mais novidades. (Fonte: Portal Boa Notícia)

