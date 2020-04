Aciac inicia promoção do Dia das Mães

Iniciou, nesta segunda-feira (20), a promoção do Dia das Mães do comércio de Assis Chateaubriand. A campanha teve um atraso devido à pandemia da Covid-19. No entanto, na semana passada foram entregues os cupons que deverão ser distribuídos aos consumidores que comprarem nas empresas associadas à Aciac. Os consumidores preencherão os cupons e concorrerão a diversos prêmios, entre eles, uma moto Honda Biz e 8 vales-compra, de R$ 500 a R$ 1 mil. O sorteio será no dia 13 de junho. (Fonte: Jornal O Regional)

