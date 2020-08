Aciac entrega prêmios do Dia dos Pais

Compartilhar no Twitter

A Aciac fez a entrega dos prêmios da promoção do Dia dos Pais do comércio chateaubriandense na manhã de hoje (21).

Na oportunidade, o grande ganhador da moto Honda Fan zero quilômetro, Valdecir da Silva (“Polenta”), morador de Assis, recebeu a chave das mãos da autoridades presentes. “”Preenchi muitos cupons, uns 200 mais ou menos. Vamos preencher ainda mais para, quem sabe, ganhar o carro no fim do ano também”, comentou o ganhador da moto. Ele comprou na Arena Sports. Também foram entregues os 5 vales-compras, de R$ 500 e R$ 1 mil.

Fonte: Nilson Hort.

