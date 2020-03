Aciac busca reabertura do comércio de Assis

O presidente da Aciac, Ogenilson Gonçalves Pinto, afirmou que a entidade está tomando todas as medidas para que o comércio chateaubriandense reabra o mais breve possível, mas com segurança à saúde de todos. Na tarde desta quarta-feira (25), ele participou de uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19), onde foi deliberado sobre o assunto. “Queremos reabrir logo para movimentar a economia local. Mas, no momento, ainda não poderemos. Temos de respeitar o decreto municipal, pois caso haja mortes por causa da doença na cidade, a responsabilidade poderá recair sobre nós. Esperamos que essa situação chegue ao fim logo para que possamos voltar a trabalhar”, assegura o presidente da Aciac. Clique no link abaixo para ver o vídeo.

Aciac luta pela reabertura do comércio de Assis O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac), 👉 Ogenilson Gonçalves Pinto, afirmou que a entidade está tomando todas as medidas para que o comércio chateaubriandense reabra o mais breve possível, mas com segurança à saúde de todos. Na tarde desta quarta-feira (25), ele participou de uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19), onde foi deliberado sobre o funcionamento do comércio. "Queremos reabrir logo para movimentar a economia local. Mas, no momento, ainda não poderemos. Temos de respeitar o decreto municipal, pois caso haja mortes por causa da doença na cidade, a responsabilidade poderá recair sobre nós. Seguimos lutando e defendendo o empresariado de Assis. Esperamos que essa situação chegue ao fim logo para que possamos voltar a trabalhar", assegura o presidente da Aciac. Publicado por Aciac Assis Chateaubriand em Quarta-feira, 25 de março de 2020

Por Nilson Hort (Alto Falante Notícias)

Comentários