A luta contra o tráfico; Delegado fala sobre o tráfico de drogas em Assis

Em nota publicada nas redes sociais, o delegado de Assis Chateaubriand, André Mendes, responsável pela 48ª Delegacia de Polícia Civil, descreveu como é trabalhar contra o tráfico de drogas na cidade. Em dois anos de serviço no município, ele apresenta números e fala sobre as dificuldades da luta constante contra esse crime. Acompanhe na íntegra:

NOTA À POPULAÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR

Desde que assumi a chefia da 48ª Delegacia Regional de Policia, há aproximadamente 2 anos, constatei uma verdadeira epidemia de tráfico de drogas na cidade de Assis Chateaubriand. Fui procurado por pais, mães, avós e diversas pessoas que tiveram suas famílias destruídas em razão do tráfico e uso de entorpecentes, um mal terrível que assola nossa sociedade. Já atendi pais desesperados tentando resgatar filhos viciados, já vi mães chorarem ao saber que o filho adolescente estava cometendo crimes, presenciei jovens perdendo a vida, tudo isso causado pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

Em razão disso, com os poucos, porém comprometidos e dedicados policiais civis desta delegacia, iniciamos juntos um forte trabalho de combate ao crime, resultando em aproximadamente 80 prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário, que foi muito atento a esse grave problema, juntamente com o Ministério Público local.

Como resultado, em cinco grande operações desarticulamos organizações criminosas que estavam estabelecidas há anos na cidade, resultando em um duro golpe na criminalidade, sem contar prisões em flagrante no decorrer desse tempo. Ressalto que, apenas no primeiro trimestre de 2021, realizamos 09 prisões relacionadas ao tráfico de drogas, sendo 08 em flagrante delito.

Esses resultados só foram possíveis graças ao auxilio da população de Assis, que passou a colaborar cada vez mais com a policia, auxiliando de maneira determinante em nosso trabalho em uma parceria que se fortalece a cada dia.

Contudo, nos últimos tempos, tenho acompanhado com verdadeira preocupação que pessoas envolvidas neste pernicioso crime, que tanto mal causa em nossa cidade, poucos dias após serem presas ganharam liberdade. Cito como exemplo duas prisões em flagrante realizadas, uma na segunda-feira (08/03) e outra na terça-feira (09/03), em que apenas dois dias depois os envolvidos saíram livres.

Tais circunstâncias geram um grande desestimulo aos policiais que trabalham na linha de frente e, muitas vezes, sacrificam sua família, lazer, saúde etc., sobrecarregados de trabalho em extenuantes jornadas para dar a resposta que a sociedade espera.

Além disso, tenho sido questionados sobre esses fatos. Assim, esclareço que as decisões quanto ao mérito da causa não competem à Policia Civil, e comungamos com a insatisfação ao ver pessoas sabidamente envolvidas com o tráfico de drogas ganharem liberdade após duro esforço do pequeno efetivo que dispomos.

Por fim, mesmo com tantas dificuldades que lidamos diariamente, junto com toda a equipe da 48ª DRP reitero nosso compromisso em trabalhar para tornar Assis Chateaubriand uma cidade mais segura e agradável para viver.

André Mendes

Delegado de Policia

Fonte: altofalantenoticias.com.br

