95º óbito por complicações do Covid-19 é confirmado

Foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand nesta sexta-feira (18), o 95º óbito devido a complicações do Covid-19. Trata-se de um homem com 62 anos, com início dos sintomas no dia 17 de maio, sendo febre, dor de garganta e tosse. Coletou exame para Covid-19 em laboratório particular no dia 21 de maio, testando positivo. Procurou atendimento no Ambulatório Covid-19 no dia 22 de maio, sendo medicado sem necessidade de internamento. No dia 24, por piora dos sintomas, foi internado no Hospital Beneficente Moacir Micheletto na UTI, onde permaneceu até o dia 17 de junho, onde veio a óbito.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito deste chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

30 novos casos em Assis Chateaubriand nas últimas horas

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, confirmou 30 novos casos de Covid-19, através do boletim desta sexta-feira (18), totalizando agora 4.254 pessoas contaminadas.

Destas, 3.904 estão curadas. Entre os resultados positivos estão 16 homens com idade entre (11 meses e 58 anos) e 14 mulheres com idade entre (5 e 57 anos).

Dos 255 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 10 estão internados na UTI Hospital Beneficente Moacir Micheletto e outros 9 em enfermarias. Quatro dos pacientes estão internados, na Unidade de Saúde Gilio Bortot, no Conjunto Cristo Rei, onde foram abertos 10 novos leitos exclusivos para pacientes Covid-19 e moradores de Assis Chateaubriand.

Enquanto 236 seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

O novo boletim revela ainda que há 31 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 3.294.

Mortes

Assis Chateaubriand registrou 95 óbitos por complicações da Covid-19.

44 mulheres

51 homens

