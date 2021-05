76º óbito por complicações do Covid-19 é confirmado

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou nesta quarta-feira (12), o 76º óbito por complicações de Covid-19. Trata-se de homem com 63 anos com comorbidades, sendo hipertensão, cardiopatia e doença pulmonar. Ele Iniciou os sintomas em 26 de abril, com febre, náusea, cefaleia, tosse, diarreia, calafrios e coriza. Passou pelo ambulatório dia 3 de maio, coletou Swab com resultado positivo.

Internou na ala covid dia 9 de maio com tosse, dispneia, diarreia, vômito e saturação baixa, um dia depois, dia 10, foi transferido para UTI, vindo a óbito ontem dia 11 de maio.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários