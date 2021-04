66º e 67º óbito por Covid-19 são confirmados

7 novos casos foram confirmados nesta sexta-feira (16), totalizando agora 2.906 pessoas contaminadas.

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou nesta sexta-feira o 66º e 67º óbito por complicações do Covid-19.

O primeiro caso trata-se de uma mulher com 64 anos, portadora de diabetes, teve inicio de sintomas no dia 04/04, sendo dor de garganta, mialgia, perda de olfato e paladar, procurou ambulatório Covid-19 no dia 09/04, realizou coleta para exame de Covid, testando positivo. Com a piora dos sintomas foi hospitalizada no dia 13/04, permanecendo na UTI e infelizmente entrou em óbito nesta sexta-feira (16)

O segundo caso é um homem com 45 anos sem comorbidades, teve inicio de sintomas em 04/03, sendo febre, dor de garganta, dispneia, desconforto respiratório e mialgia. Realizou exame particular no dia 10/03, testando positivo para Covid. Com a piora dos sintomas foi hospitalizado em 12/03, permanecendo em UTI e infelizmente veio a óbito nesta sexta-feira (16),

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito destes chateaubriandenses e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

