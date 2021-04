61º óbito por Covid-19 é confirmado

12 chateaubriandenses estão na UTI e outros 8 na enfermaria

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou neste domingo (11) o 61º óbito por complicações do Covid-19. Trata-se de uma com mulher 71 anos com história de hipertensão arterial como comorbidade . Fez exame privado em 04/03 apresentando febre e náuseas, passou pelo ambulatório Covid-19 e foi internada na ala Covid do Hospital Beneficente dia 10/03 indo pra UTI dia 11/03. Vindo a óbito na data de ontem 10/04 por complicações da Covid.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito destas chateaubriandenses e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Novo boletim 12 casos nas últimas 48 horas

12 novos casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, através dos boletins divulgados nas últimas 48 horas com dados de sábado e domingo, totalizando agora 2.862 pessoas contaminadas, sendo 11 no sábado (10) e um caso no neste domingo (11)

Destas, 2.647 estão curadas. Entre os resultados positivos estão 5 mulheres (entre 31 e 72 anos) e 6 homens (entre 18 e 65 anos), no sábado. Já no domingo uma mulher com 38 anos.

Dos 154 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 12 estão internados na UTI Hospital Beneficente Moacir Micheletto e outros 8 em enfermaria. Enquanto 134 seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim há 30 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 2.686.

Mortes

Assis Chateaubriand registrou 61 óbitos por complicações da Covid-19

Mulheres

Sendo vinte e nove mulheres com 71, 79, 37, 88, 57, 78, 77, 68, 81, 75, 42, 49, 66, 69, 72, 57,60, 87, 82, 68, 49, 73, 64, 81, 65, 53, 61 e 54 anos, nos dias 28 de agosto, 4 e 5 de junho, 3 de novembro, 4, 18 e 30 de dezembro, 2 ,16, 28 de janeiro, 27 de fevereiro e dois óbitos no dia 11/03, 14, 16, 17 e dois óbitos no dia 18, dois óbitos no dia 19, 24, 27, três no dia 31 de março em 1, 5, dois óbitos dia 8 e 10 de abril de 2021.

Homens

Trinta e dois homens de 64, 67, 75, 73, 77, 85, 73, 74, 69, 70, dois com 79, 80, 67, 82, 74, 82, 80,78, 41, 47, 28, 53, 36, 79, 80, 93,54 57, 64, 84 e 67 anos, ocorridos nos dias 15, 19 e 26 de dezembro, 25 e 12 de setembro e 13, 14 de julho, 2, 5, 6, 7 ,10, 21, 26, 31 de janeiro, 8 e 12 de fevereiro, 2, 4 ,5, 19 e dois no dia 20 e outros dois confirmados no dia 25 e um no dia 26, um no dia 27, outro no dia 28, 29 de março e outros dois no dia 2 de abril.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

