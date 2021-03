587 pessoas foram vacinadas neste sábado

Idosos com idade superior a 75 anos foram vacinados neste sábado (20), em Assis Chateaubriand. A Secretaria de Saúde do município montou uma estrutura com 35 profissionais divididos em cinco equipes. Três atendendo no Posto Central e duas no estacionamento do paço municipal, no sistema drive-thru.

Conforme detalhes da secretaria de saúde receberam a vacina 587 pessoas. Sendo 117 profissionais de saúde, 466 idosos com idade superior aos 75 anos, 3 idosos com idade entre 80 a 84 e um idoso com idade entre 85 a 89.

O prefeito Valter Aparecido Souza Correia, Valtinho, acompanhou de perto a vacinação neste sábado e agradeceu a equipe da saúde pelo empenho. “Não estamos medindo esforços para imunizar quanto mais chateaubriandenses, contudo dependemos da chegada dos imunizantes e neste dia nossa equipe da saúde, novamente mostrou garra e vontade participando deste da vacinação, eu quero agradecer a todos pela dedicação”, destacou ele.

A vacinação em idosos acima de 75 anos continua na segunda-feira (22).

Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários