51º óbito por Covid-19 é confirmado em Assis

28 novos casos nesta terça-feira

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou na manhã desta terça-feira (30), o 51º óbito por complicações do Covid-19. Trata-se de um homem com 64 anos, portador de doença cardíaca, diabetes e obesidade, iniciou com sintomas em 16/03, apresentando febre, dor de garganta, dispneia, perda de olfato e paladar.

Coletou exame particular no dia 21/03, testando positivo para Covid-19, procurou atendimento médico em Hospital particular no mesmo dia, onde foi internado, com piora dos sintomas foi transferido para Hospital Beneficente onde estava internado na UTI e entrou em óbito no dia 29/03.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

