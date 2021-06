4 óbitos por complicações do Covid-19, Assis Chateaubriand chega a 99 óbitos

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, confirmou o 96º, 97º, 98º e 99º óbitos por complicações do Covid-19. novos casos de Covid-19, através do boletim desta terça-feira (22).

O primeiro caso trata-se de um homem com 55 anos, sem comorbidade, teve início dos sintomas no dia 14 de junho, sendo tosse, náusea, diminuição do olfato e paladar. Fez exame para Covid-19 em laboratório particular no dia 17 e testou positivo. Procurou atendimento no Ambulatório no mesmo dia, sendo medicado sem necessidade de internamento. Um dia depois por piora dos sintomas foi internado na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, onde permaneceu até o dia 22, onde veio a óbito.

O segundo caso é um homem com 57 anos, portador de hipertensão , teve início dos sintomas no dia 23 de maio, sendo dor de garganta, tosse , diarreia, cefaleia, diminuição do olfato e paladar. Procurou o Ambulatório Covid no dia 27 de maio, onde coletou exame, testando positivo para Covid-19, foi medicado sem necessidade de internamento. No dia 1 de junho foi internado por piora dos sintomas no Hospital Beneficente Moacir Micheletto. No dia 4 de junho devido complicações foi transferido para o Hospital Bom Jesus em Toledo, onde permaneceu na UTI até o dia 22 de junho, onde veio a óbito.

O terceiro caso é de um homem com 70 anos, portador de doença cardíaca, teve início dos sintomas no dia 19 de maio, sendo febre, tosse, mialgia, dor de garganta e dispneia. Procurou atendimento no Ambulatório Covid no dia 21 de maio, quando coletou exame, testando positivo para Covid-19, foi medicado sem necessidade de internamento. No dia 27 de maio, por piora dos sintomas, foi internado na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, onde permaneceu até o dia 22, onde veio a óbito.

O quarto caso é de uma mulher com 82 anos, portadora de doença pulmonar, iniciou com sintomas no dia 21 de maio, sendo febre, tosse, dispneia e baixa saturação. Procurou atendimento no Hospital Beneficente no dia 26 de maio, permanecendo internada, coletou exame na mesma data, testando positivo para Covid-19. No dia 4 de junho teve alta hospitalar por melhora dos sintomas, mas no dia 11 de junho teve novamente piora dos sintomas onde foi internada novamente até o dia 12 de junho, quando veio a óbito. A Secretaria de Saúde, confirmou nesta data o óbito da senhora ocorrido no dia 12 de junho.

