3º caso; Transmissão comunitária do coronavírus já ocorre em Assis

Em meio ao cenário que aponta uma rápida evolução do novo coronavírus no Brasil, a Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou, na manhã deste sábado (4), a detecção do terceiro caso da Covid-19 no município, sendo uma mulher com 70 anos de idade.

A paciente passou a ter sintomas nos últimos dias e está em isolamento domiciliar. Seu estado clínico é estável. Como não possui histórico recente de viagem a outros países, o caso da senhora pode ser configurado como infecção comunitária, ou seja, contraída dentro do próprio município.

Os anteriores confirmados na cidade são de um senhor de 75 anos e de outro homem de 50 anos. Como de prática, a Secretaria de Saúde não revela os nomes dos pacientes, mantendo a ética profissional de profissionais de área, a fim de preservar a identidade da pessoa atendida.

Ao receber o resultado do terceiro exame laboratorial que apontou positivo, de primeiro, a Vigilância Epidemiológica reforçou à família da paciente sobre os procedimentos de segurança a serem seguidos, entre eles, de manter o isolamento social nos próximos. Se alguém próximo apresentar algum sintoma suspeito, a recomendação é que avise a Secretaria de Saúde para que seja feito exame laboratorial e passe por avaliação médica.

O Boletim Diário do Coronavírus do Município, divulgado às 11h deste sábado, informa que Assis Chateaubriand conta com 20 casos registrados como suspeitos. Além dos 3 confirmados, há 5 sendo investigados e outros 12 já tiveram resultados negativos.

Fonte: Assessoria

Comentários