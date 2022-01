33 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Assis Chateaubriand

Trinta e três novos casos de Covid-19 foram confirmados em Assis Chateaubriand, de acordo com o boletim desta quarta-feira (12), totalizando 5.688 pessoas contaminadas. Dessas, 5.441 estão curadas. Entre os resultados positivos estão 17 mulheres com idades entre 21 e 66 anos e 16 homens com idades entre 15 e 66 anos. O último boletim havia sido divulgado na segunda-feira (10). Três pacientes chateaubriandenses estão internados na UTI do Hospital Beneficente de Assis Chateaubriand, aguardando ainda o resultado do exame de Covid-19.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários