32 novos casos de Covid-19 são confirmados nas últimas 24 horas

Nesta terça-feira, 32 novos casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, totalizando agora 3.555 pessoas contaminadas. Dessas, 2.998 estão curadas. Entre os resultados positivos estão: 14 homens (com idade entre 23 e 61 anos) e 18 mulheres (com idade entre 10 e 66 anos). Dos 478 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, seis estão internados na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto e outros 17 em enfermarias.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

