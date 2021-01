25º óbito por Covid-19 é confirmado pela Secretaria de Saúde

A secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, confirmou na manhã desta sexta-feira (29), o 25º óbito em decorrência do Covid-19, trata-se de uma mulher com 75 anos que começou com dor de garganta, tosse, dispneia e dessaturação no dia 14 de janeiro, sendo hospitalizada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto no dia 16 e fez exame para Covid-19, o qual deu positivo.

Mulher era portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica e infelizmente não resistiu e faleceu por complicações do Covid-19 na noite de quinta-feira (28)

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito desta chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Ontem, quinta-feira (28) a Secretaria de Saúde do município, já havia confirmado o 24º óbito, sendo de um homem com 82 anos que morreu na cidade de Umuarama, sendo morador do município chateaubriandense.

