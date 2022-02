152 novos casos de Covid-19 em Assis

Nesta terça-feira, 152 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Assis Chateaubriand, totalizando 6.901 pessoas contaminadas. Dessas, 5.988 estão curadas.

Entre os resultados positivos estão 87 mulheres com idade entre 09 e 97 anos e 65 homens com idades entre 8 dias e 93 anos. De Assis, 7 pacientes de Assis Chateaubriand estão internados, sendo 3 na UTI do Hospital Beneficente e 4 em clínica. 779 chateaubriandenses seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

